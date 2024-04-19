Gunung Ruang Meletus, Ratusan Penumpang Lion Grup Terlantar di Bandara Babullah Ternate

TERNATE - Maskapai Lion Grup di Bandara Sultan Babullah Ternate, Maluku Utara hari ini, Jumat (19/4/2024) menunda sejumlah keberangkatan wilayah barat.

Akibat penundaan itu, ratusan penumpang di yang sudah melakukan pembelian tiket maskapai Lion Air, Sriwijaya Air dan Batik Air tujuan Manado, Makassar dan Jakarta menunda keberangkatan hingga besok 20 April 2024.

Ratusan penumpang yang sudah berada di bandara mengantre melakukan pengembalian tiket dan menerima informasi jadwal keberangkatan dari pihak maskapai.

Salah satu calon penumpang tujuan Jakarta yang akan melakukan pengembalian tiket sesalkan penundaan keberangkatan itu yang baru menerima informasi saat penumpang sudah berada di Bandara.

"Kurang tau juga pengembalian kapan. Jadi kita laporkan, soal masalah kita belum tau karena hanya penjelasan singkat melalui pesan WhatsApp yang kami terima," kata Nurholis.

Sementara itu, pihak bandara maupun maskapai Lion Grup belum memberikan keterangan jelas terkait penundaan penerbangan hari ini. Namun informasi yang diterima, penundaan karena dampak abu vulkanik Ruang, Sulawesi Utara.

(Arief Setyadi )