37 Jenderal di Tiga Matra TNI Jelang Pensiun, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto merotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Tercatat, sebanyak 215 perwira tinggi (Pati) TNI masuk dalam daftar mutasi dan promosi jabatan.

Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 113 Pati TNI AD, 53 Pati TNI AL, dan 49 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis.

Namun, ada 37 jenderal bintang dua dan satu dari matra TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang pensiun. Berikut daftarnya 37 Pati TNI yang pensiun dengan rincian 16 TNI AD, 7 TNI AL, dan 14 TNI AU. Sementara jenderal bintang dua yang pensiun sebanyak 10 orang dan sisanya bintang satu 27 orang:

Pati TNI AD

1. Mayjen TNI Rifky Nawawi dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

2. Mayjen TNI Suratno dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

3. Mayjen TNI Khoirul Hadi dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

4. Mayjen TNI Purbo Prastowo dari Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI (dalam rangka pensiun),

5.Mayjen TNI Sun Suripto dari Analisis Intelijen Ahli Madya pada Sahli Bidang Ideologi dan Politik Bin menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

6. Brigjen TNI Muhammad Bakri dari Irsus Itjenad menjadi Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

7. Brigjen TNI Dwi Edi Wahono dari Dokter Ahli Bidang Cellcure RSPAD Gatot Soebroto menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

8. Brigjen TNI Tigor Ronny M Simanjuntak dari Irada Irben Itjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

9. Brigjen TNI Patar Sahat Panggabean dari Kapoksahli Pangdam XIII/Mdk menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

10. Brigjen TNI Sondi Siswantodari Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),