Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pembatasan Operasional Jelang Lebaran, Sopir Keluhkan Terjebak Belasan Jam di Pelabuhan Ciwandan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |00:16 WIB
Pembatasan Operasional Jelang Lebaran, Sopir Keluhkan Terjebak Belasan Jam di Pelabuhan Ciwandan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

BANTEN - Sopir truk mengeluh terjebak macet belasan jam di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, akibat adanya antrean bongkar muat kapal ke Pulau Sumatera.

Salah satu sopir truk yang membawa sembako, Herwan (35) mengaku telah terjebak macet selama 14 jam. Ia menyebutkan telah di lokasi sejak pukul 05.00 WIB. Namun, hingga pukul 19.00 WIB dirinya belum naik ke kapal.

“Tadi saya masuk jam 5 subuh ke sini (Pelabuhan Ciwandan) sampai sekarang ini jam sekarang hampir jam 7 malam belum naik kapal,” kata Herwan kepada wartawan, Kamis (4/4/2024).

Herwan mengatakan, dirinya sempat mendapat informasi yang tidak jelas terkait jalur penyeberangan truk logistik menuju Sumatera. Ia pun mengaku sempat mendapat informasi untuk melakukan penyeberangan via Pelabuhan Merak.

“Ini dari tadi dialihin ke Pelabuhan Merak tapi diinfo lagi nggak bisa masuk katanya Pelabuhan Merak muter balik lagi ngantri lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila tak mengalami hambatan seperti ini, dirinya ataupun sopir lainnya sudah sampai di kota Palembang. Akibat dari kemacetan ini, ia menelan kerugian. “Memakan waktu operasional, kami enggak dapat bonus, minyak (bensin) pun boros,” jelas dia.

Sebelumnya, Pelabuhan Ciwandan mulai memberlakukan pembatasan operasional untuk angkutan barang pada Jumat 5-16 April 2024 pukul 09.00 WIB.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin menyebutkan pembatasan itu sesuai dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 1305 Tahun 2024, SKB/67/11/2024, 40/KPTS/Db/2024 pada 5 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri dan Kementerian PUPR.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement