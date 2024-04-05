Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

140 Ribu Pemudik Asal Jawa Masuk ke Lampung Sepekan Jelang Lebaran

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |02:32 WIB
140 Ribu Pemudik Asal Jawa Masuk ke Lampung Sepekan Jelang Lebaran
Pemudik via Pelabuhan Merak (Foto: MPI)
A
A
A

 

LAMPUNG - Sebanyak 140.133 pemudik asal Jawa telah masuk ke Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dari Pelabuhan Merak Banten, Kamis 4 April 2024.

General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan, Capt Rudi Sunarko mengatakan, jumlah ini relatif berkurang dari tahun sebelumnya.

"H-10 hingga H-7 hari ini kami mencatat ada sebanyak 140.133 pemudik asal Jawa yang masuk ke Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni dari Pelabuhan Merak, namun jika dibandingkan kondisi tahun lalu, untuk di hari yang sama jumlah ini relatif lebih sedikit," ujar Rudi Sunarko.

Rudi menuturkan, jumlah tersebut berasal dari pemudik pejalan kaki, pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi serta pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Berdasarkan data PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan tercatat jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi masih mendominasi hingga H-7 ini.

Rudi menyebutkan, dari data tersebut diketahui jumlah kendaraan pribadi yang tercatat telah memasuki Pelabuhan Bakauheni ada sebanyak 16.013 kendaraan, kemudian disusul kendaraan besar seperti truk dan bus sebanyak 13.004 kendaraan. Sementara kendaraan roda dua tercatat ada sebanyak 3.986 kendaraan yang telah memasuki Pulau Sumatera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement