140 Ribu Pemudik Asal Jawa Masuk ke Lampung Sepekan Jelang Lebaran

LAMPUNG - Sebanyak 140.133 pemudik asal Jawa telah masuk ke Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dari Pelabuhan Merak Banten, Kamis 4 April 2024.

General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan, Capt Rudi Sunarko mengatakan, jumlah ini relatif berkurang dari tahun sebelumnya.

"H-10 hingga H-7 hari ini kami mencatat ada sebanyak 140.133 pemudik asal Jawa yang masuk ke Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni dari Pelabuhan Merak, namun jika dibandingkan kondisi tahun lalu, untuk di hari yang sama jumlah ini relatif lebih sedikit," ujar Rudi Sunarko.

Rudi menuturkan, jumlah tersebut berasal dari pemudik pejalan kaki, pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi serta pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Berdasarkan data PT ASDP Cabang Bakauheni Lampung Selatan tercatat jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi masih mendominasi hingga H-7 ini.

Rudi menyebutkan, dari data tersebut diketahui jumlah kendaraan pribadi yang tercatat telah memasuki Pelabuhan Bakauheni ada sebanyak 16.013 kendaraan, kemudian disusul kendaraan besar seperti truk dan bus sebanyak 13.004 kendaraan. Sementara kendaraan roda dua tercatat ada sebanyak 3.986 kendaraan yang telah memasuki Pulau Sumatera.