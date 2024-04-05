Advertisement
HOME NEWS JATENG

14 Ribu Pengendara Keluar Semarang Menuju Jakarta Via GT Kalikangkung Sepekan Jelang Lebaran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |00:36 WIB
14 Ribu Pengendara Keluar Semarang Menuju Jakarta Via GT Kalikangkung Sepekan Jelang Lebaran
Gerbang Tol Kalikangkung (Foto: MPI)
JAKARTA - Jumlah pengendara keluar Semarang menuju ke Jakarta via Gerbang Tol Kalikangkung mencapai 14.314 pada H-6 lebaran 2024. Jumlah itu didapat dari hasil pengolahan data dari pukul 06.00 WIB - 22.00 WIB pada Kamis, 4 April 2024.

"Total jumlah Entrance Semarang ke Jakarta 14.314," kata Kepala Pos Terpadu Kalikangkung AKP Sujid R kepada wartawan, Kamis (4/4/2024).

Sujid menerangkan, lonjakan pengendara keluar terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB. Pos Terpadu Kalikangkung mencatat, setidaknya ada 1.056 kendaraan yang keluar Semarang menuju Jakarta pada waktu tersebut.

Jumlah kendaraan yang keluar Semarang via Gerbang Tol Kalikangkung sempat turun pada pukul 18.00-19.00 WIB yakni dengan jumlah 719 pengendara. Angka itu, sempat alami kenaikan pada pukul 21.00-22.00 WIB hingga mencapai 1.016 kendaraan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 terjadi pada 8 April 2024 atau H-2 Lebaran. Sementara arus balik Lebaran pada 14 April 2024.

Halaman:
1 2
      
