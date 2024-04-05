Sepekan Jelang Lebaran, 24 Ribu Kendaraan Melintas dari Arah Jakarta ke GT Kalikangkung

SEMARANG - Sepekan jelang lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 Hijriah, sebanyak 24.773 kendaraan roda empat atau lebih mulai melintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Semarang, dari arah Jakakarta, untuk perjalanan mudik ke kampung halamannya.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang dilaporkan Pos Terpadu Kalikangkung dari pukul 05.00-22.00 WIB, Kamis (4/4/2024).

"Total jumlah exit, Jakarta ke Semarang 24.773 (kendaraan)," kata Kepala Pos Terpadu Kalikangkung, AKP Sujid Riyanto kepada wartawan.

BACA JUGA: Jalur Mudik Lingkar Gentong Masih Sepi Pemudik Malam Ini

Dari data tersebut, tercatat jumlah kendaraan mayoritas melintas di GT itu pada pukul 15.00-16.00 WIB.

Pada waktu yang dimaksud, tercatat 2.218 kendaraan dari arah Jakarta memasuki GT Kalikangkung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan puncak mudik Lebaran Idul Fitri 2024 pada 5-7 April. Puncak arus balik pada 14-15 April 2024.

"Saya sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa rapat tingkat menteri kali ini adalah membahas tindak lanjut atau kelanjutan dari persiapan Hari Raya dan Mudik Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi," kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/3/2024).