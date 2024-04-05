Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Mudik Lingkar Gentong Masih Sepi Pemudik Malam Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |00:23 WIB
Jalur Mudik Lingkar Gentong Masih Sepi Pemudik Malam Ini
Jalur mudik Lingkar Gentong (Foto: MPI)
A
A
A

TASIKMALAYA - H-7 menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H, jalur mudik Lingkar Gentong masih sepi para pemudik. Hal tersebut terlihat bedasarkan volume kendaraan yang melintas di Pos Pengamanan Lebaran Tahun 2024, Polres Tasikmalaya Kota, di Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (4/4/2024).

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di pos pengamanan tersebut, sekitar pukul 23.48 WIB, pengendara yang melintas di jalur tersebut bisa memacu kendaraan hingga 40-50 Km per jam. Intensitas kendaraan yang melintas juga cukup senggang.

Pos pengamanan tersebut merupakan jalur yang cukup diminati para pemudik untuk menuju Jawa Tengah atau arah sebaliknya menuju Bandung.

Bedasarkan data yang dicatat pos pengamanan, mulai pukul 00.00 - 21.00 WIB Kamis 4 April 2024, volume kendaraan dari Bandung menuju Tasikmalaya atau mengarah ke Jawa Tengah sebanyak 14.503 kendaraan. Dengan rincian 4.960 sepeda motor dan 9.543 mobil.

Dalam arus mudik lebaran ini, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Tasikmalaya Kota, Iptu Dede Iskandar mengimbau kepada para pemudik untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintasi jalur Gentong karena kondisi jalan yang licin. Sebab belakangan cuaca hujan sering mengguyur jalur tersebut.

“Kami mengimbau kepada para pemudik yang sedang melakukan perjalanan mudik untuk tetap waspada dan memperhatikan kondisi jalan yang licin akibat hujan deras. Hindari kecepatan berlebihan dan selalu patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” kata Dede, Kamis (4/4/2024).

