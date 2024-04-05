Polisi Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 Berlangsung Hari Ini

TASIKMALAYA - Kapolres Tasikmalaya AKBP Joko Sulistiono memprediksikan puncak arus mudik lebaran 2024 akan terjadi pada hari ini, Jumat (5/4/2024).

Ribuan kendaraan diprediksi melintas jalur arteri Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Diprediksi (puncak arus mudik) mulai Jumat, jadi kita sudah menggelar personel mulai dari pos pengamanan khususnya di jalur dan juga kita menyiapkan 48 pos gatur dimana untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan," ucap Joko kepada di Pos Pengamanan Lebaran Tahun 2024, Polres Tasikmalaya Kota, Jalan Raya Lingkar Gentong, Jumat (5/4/2024) dini hari.

Dia mengatakan, pada Kamis 4 April 2024, terdapat lonjakan arus kendaraan yang melintas di jalur mudik lingkar Gentong, dibandingkan hari sebelumnya. Namun, kata dia, hal tersebut belum menimbulkan kemacetan panjang.

"Untuk pantauan malam ini memang terjadi peningkatan tetapi untuk arus lalu lintas masih berjalan lancar dan normal, bisa dilihat saat ini tidak ada kendala di lapangan," katanya.

Bedasarkan data yang dicatat pos pengamanan jalur Gentong, mulai pukul 00.00 - 21.00 WIB Kamis 4 April 2024, volume kendaraan dari Bandung menuju Tasikmalaya atau mengarah ke Jawa Tengah sebanyak 14.503 kendaraan. Dengan rincian 4.960 sepeda motor dan 9.543 mobil.