Arus Mudik di Pelabuhan Ciwandan Ramai Lancar Malam Ini

BANTEN - Arus mudik kendaraan roda dua yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera via Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, masih terpantau ramai lancar.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (5/4/2024) pukul 00.30 WIB, terlihat ratusan kendaraan roda dua mulai memadati area tunggu pelabuhan yang mengular.

Kendati begitu, kepadatan tersebut dapat diurai dengan proses pengangkutan motor ke kapal yang dilakukan secara berkala.

Sebelumnya, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Muhammad Yusuh Hadi memprediksi puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, Banten akan mulai pada H-4 dan H-4 Lebaran Idul Fitri yang jatuh pada 7-8 April 2024.

“Untuk (puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan) tahun ini itu diperkirakan H-3 dan H-4,” kata Hadi kepada wartawan saat ditemui di Pelabuhan Ciwandan, Kamis (4/4/2024) malam.

Meski demikian, Hadi menyebut pihaknya tetap menyiapkan antisipasi lonjakan pemudik kendaraan roda dua pada H-5 dan H-6. Terlebih, kata dia, terdapat kelompok pekerja yang sudah mulai memasuki hari libur dan masa cuti bersama lebaran idul fitri akan dimulai dalam beberapa hari ke depan.