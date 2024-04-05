Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Arus Mudik di Pelabuhan Ciwandan Ramai Lancar Malam Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |01:17 WIB
Arus Mudik di Pelabuhan Ciwandan Ramai Lancar Malam Ini
Pemudik Pakai Motor di Pelabuhan Ciwandan (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANTEN - Arus mudik kendaraan roda dua yang akan melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera via Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, masih terpantau ramai lancar.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (5/4/2024) pukul 00.30 WIB, terlihat ratusan kendaraan roda dua mulai memadati area tunggu pelabuhan yang mengular.

Kendati begitu, kepadatan tersebut dapat diurai dengan proses pengangkutan motor ke kapal yang dilakukan secara berkala.

Sebelumnya, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Muhammad Yusuh Hadi memprediksi puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, Banten akan mulai pada H-4 dan H-4 Lebaran Idul Fitri yang jatuh pada 7-8 April 2024.

“Untuk (puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan) tahun ini itu diperkirakan H-3 dan H-4,” kata Hadi kepada wartawan saat ditemui di Pelabuhan Ciwandan, Kamis (4/4/2024) malam.

Meski demikian, Hadi menyebut pihaknya tetap menyiapkan antisipasi lonjakan pemudik kendaraan roda dua pada H-5 dan H-6. Terlebih, kata dia, terdapat kelompok pekerja yang sudah mulai memasuki hari libur dan masa cuti bersama lebaran idul fitri akan dimulai dalam beberapa hari ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement