Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pendukung Palestina di Belahan Dunia Demo Peringati Hari Al-Quds, Begini Sejarahnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |12:48 WIB
Pendukung Palestina di Belahan Dunia Demo Peringati Hari Al-Quds, Begini Sejarahnya
Pendukung Palestina demo peringati Hari Al-Quds, begini sejarahnya. (Ilustrasi/Al-Jazeera)
A
A
A

JAKARTA – Pada Jumat 5 April 2024, para pendukung Palestina di seluruh dunia memperingati Hari Al-Quds. Peringatan ini terjadi di tengah serangan Israel di Gaza, Palestina.

Apa itu Hari Al-Quds? Berikut penjelasan mengenai hari Al-Quds, sebagaimana melansir Al Jazeera, Sabtu (6/4/2024):

Hari Al-Quds adalah hari internasional tahunan untuk menyatakan dukungan terhadap Palestina dan menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina. Demonstrasi besar diadakan, biasanya dimulai setelah salat Jumat berjamaah.

Pemimpin tertinggi pertama Iran, Ruhollah Khomeini, menetapkan Hari Quds pada 1979 tak lama setelah Revolusi Iran untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina dan menolak pendudukan Israel di Yerusalem Timur. Sejak itu, itu menjadi simbol perlawanan.

Beberapa pengamat mengklaim, acara tersebut diprakarsai oleh Iran untuk memajukan kepentingan politiknya dengan menggunakan proxy untuk melawan Israel dan negara-negara Barat.

Dalam pernyataannya pada Hari Quds tahun ini, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan acara tersebut “kini telah berubah menjadi simbol persatuan seluruh umat manusia”. Mereka juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat karena memberikan dukungan kepada Israel dalam perangnya di Gaza.

Protes dan unjuk rasa massal yang damai diadakan di beberapa negara di dunia, khususnya di negara-negara dengan masyarakat pro-Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109347/lokasi_penyerahan_sandera_israel_di_gaza-PqkB_large.jpg
Israel Bebaskan 110 Tahanan Palestina, Termasuk Pria Berjuluk Naga di Jenin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/18/3108668/warga_palestina_pulang_ke_rumah_di_gaza-EOZf_large.jpg
Yordania, Mesir, Hamas, dan Palestina Tolak Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/18/3106363/penduduk_gaza_palestina-4bgS_large.jpg
Indonesia Tegas Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104242/warga_palestina_mengungkapkan_disiksa_secara_brutal_saat_ditahan_israel-k8to_large.jpg
Kesaksian Warga Palestina saat Ditahan Israel, Disiksa secara Brutal hingga Dikencingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103271/warga_palestina_berada_di_puing_reruntuhan_usai_serangan_israel-EDpL_large.jpg
Studi Ungkap Jumlah Korban Tewas di Gaza 41 Persen Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103153/kondisi_di_gaza_usai_serangan_militer_israel_pada_9_januari_2025-Ff9h_large.jpg
Israel Terus Bombardir Gaza, Biden Sebut Ada Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement