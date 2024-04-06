Pendukung Palestina di Belahan Dunia Demo Peringati Hari Al-Quds, Begini Sejarahnya

JAKARTA – Pada Jumat 5 April 2024, para pendukung Palestina di seluruh dunia memperingati Hari Al-Quds. Peringatan ini terjadi di tengah serangan Israel di Gaza, Palestina.

Apa itu Hari Al-Quds? Berikut penjelasan mengenai hari Al-Quds, sebagaimana melansir Al Jazeera, Sabtu (6/4/2024):

Hari Al-Quds adalah hari internasional tahunan untuk menyatakan dukungan terhadap Palestina dan menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina. Demonstrasi besar diadakan, biasanya dimulai setelah salat Jumat berjamaah.

Pemimpin tertinggi pertama Iran, Ruhollah Khomeini, menetapkan Hari Quds pada 1979 tak lama setelah Revolusi Iran untuk menunjukkan solidaritas terhadap Palestina dan menolak pendudukan Israel di Yerusalem Timur. Sejak itu, itu menjadi simbol perlawanan.

Beberapa pengamat mengklaim, acara tersebut diprakarsai oleh Iran untuk memajukan kepentingan politiknya dengan menggunakan proxy untuk melawan Israel dan negara-negara Barat.

Dalam pernyataannya pada Hari Quds tahun ini, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan acara tersebut “kini telah berubah menjadi simbol persatuan seluruh umat manusia”. Mereka juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat karena memberikan dukungan kepada Israel dalam perangnya di Gaza.

Protes dan unjuk rasa massal yang damai diadakan di beberapa negara di dunia, khususnya di negara-negara dengan masyarakat pro-Palestina.