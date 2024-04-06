Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Aksi Heroik WNI Lindungi Majikannya saat Gempa Dahsyat Guncang Taiwan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |17:04 WIB
Viral Aksi Heroik WNI Lindungi Majikannya saat Gempa Dahsyat Guncang Taiwan
Viral aksi heroik WNI lindungi nenek saat gempa guncang magnitudo 7,2 Taiwan. (tangkapan layar/ist)
JAKARTA - Gempa dahsyat magnitudo 7,2 mengguncang Taiwan pada 3 April 2024. Ada kisah haru di balik peristiwa guncangan dahsyat tersebut.

Seorang warga negara Indonesia (WNI), Maya, melindungi seorang nenek saat guncangan gempa terjadi. Aksi heroik yang dilakukan caregiver di Bali, New Taipei City, itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial (medsos).

Dari video itu, tampak Maya terbangun dari tempat tidurnya lalu langsung mendekap nenek tersebut. Ia menggunakan tubuhnya untuk memberikan perlindungan di tengah guncangan kuat yang terjadi.

Melansir Daai Mobile, Sabtu (6/4/2024), majikan Maya, Wang Jianrong, mengaku tersentuh atas aksi WNI yang telah menolong ibunya tersebut.

"Begitu saya membuka pintu, saya tahu bahwa Maya sudah memeluk ibu saya. Bahkan, saya sangat tersentuh ketika melihat adegan ini, karena dia menganggap ibu saya sebagai keluarganya sendiri," ujarnya.

Ibu Wang mengaku sangat tersentuh atas aksi Maya.

Sementara itu, Maya mengungkapkan alasannya melindungi ibu dari majikannya. Ia mengaku menyayangi nenek tersebut.

"Karena saya menyayangi nenek dan dia sangat baik kepada saya," ujarnya.

Kejadian ini mencerminkan hubungan antara Maya dengan keluarga majikannya.

