Diterjang Gelombang, Kapal Angkut Turis AS Tenggelam di Perairan Kanawa

Kapal wisata yang mengangkut turis AS tenggelam di perairan Kanawa (Foto: Ist/Ponsius Econg)

MANGGARAI BARAT - Insiden pelayaran menimpa kapal wisata bernama White Pearl I di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (5/4/2024).

Kapal tersebut dilaporkan tenggelam di wilayah Perairan Kanawa karena diterpa gelombang dan angin kencang saat mengangkut turis asal Amerika Serikat (AS).

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto mengatakan, insiden tersebut terjadi saat kapal sementara berlabuh jangkar.

"Kapal White Pearl I yang sedang bermalam berlabuh jangkar di depan dermaga Kanawa kandas dan tenggelam. Sebagian badan kapal masuk air," ungkap Risdiyanto, Jumat.

Ia menjelaskan, kapal tersebut kandas dan kemudian tenggelam usai dihantam gelombang yang mengakibatkan salah satu bagian buritan kapal jebol dan kemasukan air.

Sementara itu, lanjut Risdiyanto, pompa kapal tidak mampu memompa keluar semua air yang masuk tersebut lantaran debit air yang masuk ke dalam kapal lebih besar.

"Bagian dek buritan kapal terdapat papan yang terbuka sehingga kemasukan air pada saat ada alun gelombang," beber Risdiyanto.