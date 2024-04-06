Pemudik Mengular di Exit Tol Merak pada H-4 Lebaran

JAKARTA - Exit Tol Merak terpantau padat memasuki H-4 Lebaran. Berdasarkan pantauan langsung pada Sabtu (6/4/2024) pukul 04.00 WIB, antrean terlihat mengular sepanjang kurang lebih 6 KM.

Menurut salah satu petugas di exit tol Merak, kepadatan mulai terjadi sejak pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Adapun kendaraan yang tampak keluar dari tol Merak sendiri didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B.

BACA JUGA: KPK Eksekusi 10 Terpidana Korupsi di Kementerian ESDM ke Lapas Sukamiskin

Untuk diketahui, H-4 Lebaran sendiri memang telah diprediksi menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Hal ini seperti diungkap oleh General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Suharto.

Dalam paparan di hari sebelumnya, H-4 diprediksi menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak lantaran pada tanggal tersebut sebanyak 2.400 lembar tiket di Dermaga Eksekutif dan sekitar 3.000 tiket di Dermaga Reguler telah terjual.

(Arief Setyadi )