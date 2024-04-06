Pagi Ini, Lalu Lintas di Sekitaran Pelabuhan Merak Mulai Landai

BANTEN - Trafik kendaraan di sekitar Pelabuhan Merak, Banten mulai landai pagi ini, Sabtu (6/4/2024). Berdasarkan pantauan langsung sekitar pukul 07.00 WIB, terjadi pengurangan jumlah kendaraan baik di ruas jalan tol Merak maupun di sekitar area pelabuhan.

Hal ini telah dikonfirmasi juga oleh Dirlantas Polda Banten, Kombes Leganek Mawardi. Menurutnya, untuk saat ini kondisi lalu lintas sudah landai meski sempat ada kepadatan kurang lebih sepanjang 1 kilometer menjelang exit tol Merak.

"Alhamdulillah tadi selesai sekitar jam 05.00 sudah ketarik semua, puncaknya di jam 03.00 tadi dan ini sudah mulai menurun. Trafik sendiri mulai naik semalam jam 23.00 sampai jam 02.00," ungkap Leganek saat diwawancarai di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak.

Leganek menjelaskan, trafik lalu lintas mulai terurai setelah dilakukan delay system dari gerbang tol Cikupa. Skema ini dilakukan setelah kantong-kantong parkir pelabuhan Merak mulai padat sejak semalam.