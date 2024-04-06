H-4 Lebaran, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Kian Padat Pagi Ini

BANTEN - Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten semakin padat memasuki H-4 Lebaran. Berdasarkan pantauan langsung, Sabtu (6/4/2024) pukul 5.00 WIB, antrean kendaraan yang ingin masuk ke kapal tampak mengular.

Kantong-kantong parkir di dermaga penuh dengan kendaraan roda empat yang didominasi oleh plat B. Ratusan kendaraan tersebut terlihat mengantre menunggu giliran untuk bisa menyeberang ke Pulau Sumatera.

Cholil, salah satu pemudik asal Kelender, Jakarta Timur mengaku sudah menghabiskan waktu 3 jam untuk mengantre masuk kapal. Dirinya yang ingin mudik ke Padang, Sumatera Barat itu menyebut ini menjadi yang terlama sepengalamannya.