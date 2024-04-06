Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

H-4 Lebaran, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Kian Padat Pagi Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |05:48 WIB
H-4 Lebaran, Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Kian Padat Pagi Ini
Pelabuhan Merak (Foto: Tangguh Yudha)
A
A
A

BANTEN - Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten semakin padat memasuki H-4 Lebaran. Berdasarkan pantauan langsung, Sabtu (6/4/2024) pukul 5.00 WIB, antrean kendaraan yang ingin masuk ke kapal tampak mengular.

Kantong-kantong parkir di dermaga penuh dengan kendaraan roda empat yang didominasi oleh plat B. Ratusan kendaraan tersebut terlihat mengantre menunggu giliran untuk bisa menyeberang ke Pulau Sumatera.

Cholil, salah satu pemudik asal Kelender, Jakarta Timur mengaku sudah menghabiskan waktu 3 jam untuk mengantre masuk kapal. Dirinya yang ingin mudik ke Padang, Sumatera Barat itu menyebut ini menjadi yang terlama sepengalamannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement