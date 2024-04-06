Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Cerita Pemudik Pertama Kali Ajak Anak Naik Motor ke Kampung Halaman, Sekali Istirahat Bisa Sejam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |05:02 WIB
Cerita Pemudik Pertama Kali Ajak Anak Naik Motor ke Kampung Halaman, Sekali Istirahat Bisa Sejam
Pemudik motor pertama kali bawa anak ke kampung halaman (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

TASIKMALAYA - Perjalanan mudik tahun ini dirasakan berbeda oleh Febri (29). Sebab, ia membawa buah hati tercintanya yang baru berusia 5 tahun. Dia bersama istri dan anaknya akan bertolak ke Kota Banjar, Jawa Barat.

Ia mengaku setiap Idul Fitri selalu mudik ke kampung halamannya, namun biasanya sang istri dan anak berangkat terlebih dahulu menggunakan bus.

"Baru tahun ini naik motor sama istri sama anak ini usia 5 tahun. Ya paling rewel doang, kadang kasihan juga sih," kata Febri saat ditemui MNC Portal Indonesia, di Jalan Nasional III, Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya saat sedang beristirahat di warung makan, Sabtu (6/4/2024).

Perjalanan mudiknya dimulai pada pukul 08.00 WIB pada Jumat 5 April 2024 dari Cibubur, Jakarta Timur tempat ia tinggal.

Dirinya mengestimasikan perjalan mudiknya akan ditempuh selama 15 jam untuk sampai ke kampung halaman.

"Banyak istrihat tadi di jalan, sekalinya berhenti bisa satu jam lebih," katanya.

Selama perjalanan menuju Banjar menurutnya arus lalu lintas masih terbilang ramai lancar. Kemacetan menurutnya terjadi di Nagreg, Kabupaten Bandung.

"Lancar aja sih tadi, cuma di Nagreg doang yang macet," sambungnya.

