Jalur Mudik Gentong Ramai Dilintasi Pemudik Usai Subuh

TASIKMALAYA - Arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai dipadati para pemudik, Sabtu (6/3/2024) usai pelaksanaan Sholat Subuh.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia sekitar pukul 05.20 WIB, di pos pengamanan terpadu Lingkar Gentong, nampak intensitas kendaraan mengalami peningkatan.

Walaupun belum adanya kem acetan di jalur itu. Bahkan para pengendara bisa memacu kendaraannya hingga 40 KM/jam.

Para pemudik yang membawa bawaan berlebih terlihat menaruh di bagian belakang sepeda motor. Sedangkan untuk mobil, nampak pemudik menaruh barang bawaan di atas kendaraannya.

Sebagai informasi, jalur Gentong ini manjadi jadi alternatif pemudik dari Bandung yang hendak melaksanakan perjalanan ke Kota Tasikmalaya ataupun Jawa Tengah.

Sebelumnya, Kapolres Tasikmalaya AKBP Joko Sulistiono mengimbau agar para pengendara selalu berhati-hati ketika melintas di jalur mudik Gentong. Sebab medan yang curam, akan sangat berbahaya jika pengendara tidak mempersiapkan kesehatan ataupun kesiapan kendaraannya.

"Gentong ini adalah daerah yang tanjakan begitu juga tikungan, kami menyampaikan kepada para pengguna jalan untuk pastikan keselamatan. Yang kedua adalah periksa sarana dari kendaraan tersebut, supaya kenyamanan berkendara bisa dipenuhi di jalan," kata Joko kepada wartawan, Jumat 5 April 2024 dini hari.

(Arief Setyadi )