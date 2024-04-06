Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Keluh Kesah Pemudik Terjebak 3 Jam Masuk Pelabuhan Ciwandan: Kasihan Anak Istri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |06:45 WIB
Pemudik Pelabuhan Ciwandan (Foto: Riyan Rizki Roshali)
BANTEN - Antrean arus mudik yang menggunakan kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, Sabtu (6/4/2024) dini hari mengular membuat warga harus antre hingga 3 jam.

Salah satu pemudik asal Tangerang, Zulang (22) mengatakan, ia bersama sang istri harus mengantre hingga 3 jam. Menurutnya, mudik tahun ini lebih parah jika dibandingkan tahun lalu.

“3 jam-an lah sudah ngantri di sini. Parah sekarang, kalau tahun lalu mungkin nunggu seperti ini cuma setengah jam-an,” kata Zulang saat ditemui di Pelabuhan Ciwandan, Sabtu dini hari.

Dirinya tidak mengetahui pasti penyebab dari mengularnya antrean tersebut. Senada dengan Zulang, Niko (30) mengatakan dirinya sudah berjam-jam menunggu antrean ini.

Menurutnya, hal seperti ini justru merugikan masyarakat. Terlebih, kata dia, pemudik yang membawa istri dan anaknya.

“Kalau saya bawa anak dan isteri, tapi saya suruh ke posko dulu, kalau disini (ikut antri) kasihan. Di sana (posko) enak, bisa tidur-tiduran,” ujarnya.

