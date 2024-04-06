Puncak Kepadatan Arus Mudik di Jabar Diprediksi Terjadi Minggu Malam

BANDUNG - Arus mudik di Jawa Barat mulai meningkat ditandai dengan banyaknya kendaraan pemudik baik mobil maupun motor yang melintas. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar memprediksi puncak kepadatan diprediksi terjadi pada Minggu 7 April 2024 malam.

Wadirlantas Polda Jabar AKBP Edwin Afandi mengatakan, berdasarkan pemantauan petugas, kepadatan arus mudik mulai terjadi sejak Jumat 5 April 2024 malam.

"Mulai tadi malam mulai 19.00 WIB arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa, baik melalui jalur pantura, jalur tol, maupun jalur arteri selatan ada peningkatan," kata Wadirlantas Polda Jabar.

AKBP Edwin menyatakan, petugas telah memberlakukan one way mulai dari Km 70 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hingga Kalikangkung, Jawa Tengah (Jateng).

"Sampai hari ini, pelaksanaan one way di jalur tol masih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan one way diberlakukan hingga hari Minggu tanggal 7 (April) mulai pukul 24.00 (00.00) WIB," ujar AKBP Edwin.