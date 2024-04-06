Santuni Anak Yatim, Ketua DPW Perindo Sumut: Hasil Pileg 2024 di Sumatera Utara Patut Disyukuri

MEDAN - Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan dinamika politik pada pemilu 2024 sangat tinggi. Namun begitu, dari sisi perolehan suara Partai Perindo di Sumatera Utara mampu mempertahankan hasil suara dan meningkatkan perolehan jumlah kursi di legislatif.

Ungkapan itu diutarakan saat Para Pengurus dan Kader Partai Persatuan Indonesia di Sumatera Utara melaksanakan buka bersama sekaligus pemberian santunan kepada ratusan anak yatim di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (6/4/2024) petang

Ia memaparkan, dibanding pemilu 2019 lalu, Partai Perindo mampu menambah jumlah kursi di tingkat DPRD Kabupaten/kota. Pada pemilu 2019 lalu Perindo memiliki 1 kursi di DPRD Sumut dan 40 kursi di kabupaten/kota. Sedangkan dari hasil pemilu 2024 Perindo meraih 1 kursi di DPRD Sumut dan 42 kursi di DPRD Kabupaten/kota.

"Hasil dari pemilu 2024 di Sumatera Utara merupakan hal yang tetap pantas untuk disyukuri. Apalagi Sumatera Utara masih menjadi salah satu lumbung suara untuk Partai Perindo se-Indonesia. Rangking 2 se-Indonesia," kata Rudi.

Rudi menyebut, pembenahan internal dan sistem yang mereka lakukan, terbukti mampu membuat Perindo mampu melewati hadangan besar.