Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Syukuran Hasil Pemilu 2024, Perindo Sumut Gelar Bukber dan Santunan Anak Yatim

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |20:57 WIB
Syukuran Hasil Pemilu 2024, Perindo Sumut Gelar Bukber dan Santunan Anak Yatim
A
A
A

MEDAN - Para Pengurus dan Kader Partai Persatuan Indonesia di Sumatera Utara melaksanakan buka bersama sekaligus pemberian santunan kepada ratusan anak yatim di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Sabtu (6/4/2024) petang.

Kegiatan buka puasa dan santunan anak yatim ini merupakan wujud rasa syukur Partai Perindo atas hasil yang mereka raih di Sumatera Utara dari Pemilu Legislatif 2024 lalu.

Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan dinamika politik pada pemilu 2024 sangat tinggi. Namun begitu, dari sisi perolehan suara Partai Perindo di Sumatera Utara mampu mempertahankan hasil suara dan meningkatkan perolehan jumlah kursi di legislatif.

Ia memaparkan, dibanding pemilu 2019 lalu, Partai Perindo mampu menambah jumlah kursi di tingkat DPRD Kabupaten/kota. Pada pemilu 2019 lalu Perindo memiliki 1 kursi di DPRD Sumut dan 40 kursi di kabupaten/kota. Sedangkan dari hasil pemilu 2024 Perindo meraih 1 kursi di DPRD Sumut dan 42 kursi di DPRD Kabupaten/kota.

"Hasil dari pemilu 2024 di Sumatera Utara merupakan hal yang tetap pantas untuk disyukuri. Apalagi Sumatera Utara masih menjadi salah satu lumbung suara untuk Partai Perindo se-Indonesia. Rangking 2 se-Indonesia," kata Rudi.

Rudi menyebut, pembenahan internal dan sistem yang mereka lakukan, terbukti mampu membuat Perindo mampu melewati hadangan besar.

"Saya sangat mengapresiasi perjuangan kita semua,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement