INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dialihkan dari Merak, Pemudik Tiba di Pelabuhan Ciwandan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:15 WIB
Dialihkan dari Merak, Pemudik Tiba di Pelabuhan Ciwandan
Pemudik tiba di Pelabuhan Ciwandan (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

BANTEN - Sejumlah pemudik yang menggunakan mobil yang dialihkan dari Pelabuhan Merak tiba di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Minggu (7/4/2024) dini hari.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, sejumlah mobil tersebut tiba sekitar pukul 02.20 WIB. Mereka langsung melewati titik pemeriksaan tiket sebelum masuk ke area tunggu naik kapal.

Sekitar 15 menit berada di area tunggu, rombongan mobil ini langsung kembali berjalan untuk naik ke kapal menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Adapun area tunggu mobil ini berbeda dengan area tunggu kendaraan roda dua yang juga menunggu naik ke kapal meski dengan jarak yang terlalu jauh.

Sebelumnya, Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim menyebutkan, pemudik yang melakukan perjalanan namun belum memiliki tiket namun sudah menuju ke Pelabuhan Merak bakal dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan.

Karim mengatakan, keputusan itu diambil untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Merak. Hal itu juga sudah disepakati antara Polri, ASDP, Pemprov Banten, dan otoritas pelabuhan. 

“Selanjutnya ada beberapa persoalan yang kami temukan namun sudah kita selesaikan, jadi hari ini bagi pemudik yang belum memiliki tiket tetap akan dilayani, jadi pemudik kan ada tuh yang biasanya go show tuh dia tetap berangkat tidak membeli tiket terlebih dahulu begitu sampai sini ternyata tiket habis, tidak dijual. Nah, ini kebijakan kami dengan pemerintah daerah termasuk instansi ASDP dan pengelola pelabuhan, semuanya kita sepakat,” kata Abdul Karim kepada wartawan, Minggu dini hari.

