Breaking News! Mapolda Lampung Diberondong Tembakan Sekelompok OTK





BANDAR LAMPUNG - Markas Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menjadi sasaran serangan penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) pada Minggu, (7/4/2024).

Insiden penembakan OTK di Mapolda Lampung yang berlangsung di Jalan Terusan Ryacudu ini mengejutkan banyak pihak.

Kepala Polda Lampung, Irjen Helmy Santika, menyatakan bahwa pelaku penembakan menggunakan mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas di depan Mapolda Lampung.

“Penembakan oleh orang (OTK) menggunakan mobil ngebut, persis di depan polda,” ujar Irjen Helmy.

Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai motif di balik penyerangan maupun identitas pelaku. Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus yang berlangsung cepat tersebut.

Kejadian ini memicu kekhawatiran terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

"Kepolisian telah meningkatkan pengamanan dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta memberikan informasi apabila memiliki data terkait kejadian ini," ungkapnya.