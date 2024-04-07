Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Polsek Sorong Kepulauan Dirusak dan Diserang Massa

Chanry Andrew S , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:04 WIB
Breaking News! Polsek Sorong Kepulauan Dirusak dan Diserang Massa
Pelaku Penyerangan Polsek Sorong Kepulauan/Foto: Okezone
SORONG -Buntut kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, sekelompok massa menyerang Mapolsek Sorong Kepulauan, Papua Barat Daya.

Akibatnya, sejumlah kaca kantor Polsek hancur. Polisi mengamankan sembilan belas pelaku penyerangan.

Kejadian penyerangan tersebut terjadi dipicu kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur berusia lima tahun yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AK warga Kota Sorong.

Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Heppy Perdana Yudianto mengatakan, kasus penyerangan Mapolsek Sorong Kepulauan berawal dari pihak massa yang tak terima atas kejadian tersebut mendatangi Mapolsek Sorong kKpulauan untuk menemui pelaku.

“Namun keinginan massa tersebut ditolak oleh pihak Polsek dengan alasan kasus tersebut telah ditangani polisi, termasuk pelaku yang telah ditahan,” ujarnya, Minggu (7/4/2024).

Mereka tak terima imbauan polisi, massa bertindak anarkis dan melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Sorong Kepulauan.

Akibat penyerangan dan perusakan tersebut, sejumlah kaca kantor Polsek Sorong Kepulauan hancur, pagar kantor Mapolsek juga turut dirusak massa,”ungkapnya.

