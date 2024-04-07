Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komando Operasi Habema Bagikan Sembako di Wilayah Rawan KKB Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:26 WIB
Komando Operasi Habema Bagikan Sembako di Wilayah Rawan KKB Papua
Pasukan TNI di Papua Bagikan Sembako/ist
MIMIKA - Satgas Komando Operasi Habema (Koops Habema) melalui Satgas Teritorial membagikan bantuan Sembako kepada masyarakat asli Papua. Kegiatan ini dalam rangka wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dansatgas Teritorial Koops Habema, Kolonel Arm Stefie Jantje Nuhujanan mengatakan, kegiatan ini berlangsung di Kampung Karya Kencana dan Kampung Pioka Kencana Mimika Papua dengan membagikan Sembako berupa beras, minyak goreng, mi instan, gula pasir dan susu.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Papua,” ujarnya, Minggu (7/4/2024).

“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Karya Kencana dan Kampung Pioka Kencana Mimika Papua serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan Rakyat,”pungkasnya.

Sementara itu, masyarakat Kampung Karya Kencana dan Kampung Pioka Kencana Mimika Papua menyambut baik apa yang dilakukan oleh Satgas Koops Habema

