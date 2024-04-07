Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

GT Kalikangkung Mulai Padat, Lebih dari 3.000 Kendaraan Per Jam Melintas dari Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:29 WIB
GT Kalikangkung Mulai Padat, Lebih dari 3.000 Kendaraan Per Jam Melintas dari Jakarta
Situasi di Gerbang Tol Kalikangkung (Foto : MPI)
A
A
A

SEMARANG - Arus lalu lintas di depan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau mulai padat. Terpantau, kendaraan yang hendak melintas di sana mayoritas kendaraan roda empat pada arus mudik 2024.

Dari pantauan MPI, kepadatan arus lalu lintas terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Nampak, laju kendaraan yang hendak melintas GT Kalikangkung harus tersendat.

Kepadatan arus lalu lintas lantaran para antre untuk membayar tarif tol di GT Kalikangkung. Meski demikian, pengendara masih bisa melaju merayap dengan kecepatan rendah.

Sejumlah petugas dari Jasamarga dan kepolisian juga tengah bersiaga di depan GT Kalikangkung. Sebagian dari mereka hendak mengurai antrean dengan mengarahkan pengendara ke gerbang tol yang masih kosong.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintas masuk ke Semarang dari arah Jakarta via GT Kalikangkung masih di atas 3.000 pengendra per jam. Hal itu diketahui dari pendataan Pos Terpadu Kalikangkung pada Minggu, 7 April 2024 pukul 14.00-15.00 WIB.

Pada jam tersebut, Pos Terpadu Kalikangkung mencatat jumlah kendaraan yang melintas masuk ke Semarang via GT Kalikangkung mencapai 3.499 unit. Sementara pada pukul 13.00-14.00 WIB, jumlah kendaraan yang masuk tercatat ada 3.321 unit.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement