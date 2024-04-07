GT Kalikangkung Mulai Padat, Lebih dari 3.000 Kendaraan Per Jam Melintas dari Jakarta

SEMARANG - Arus lalu lintas di depan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau mulai padat. Terpantau, kendaraan yang hendak melintas di sana mayoritas kendaraan roda empat pada arus mudik 2024.

Dari pantauan MPI, kepadatan arus lalu lintas terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Nampak, laju kendaraan yang hendak melintas GT Kalikangkung harus tersendat.

Kepadatan arus lalu lintas lantaran para antre untuk membayar tarif tol di GT Kalikangkung. Meski demikian, pengendara masih bisa melaju merayap dengan kecepatan rendah.

Sejumlah petugas dari Jasamarga dan kepolisian juga tengah bersiaga di depan GT Kalikangkung. Sebagian dari mereka hendak mengurai antrean dengan mengarahkan pengendara ke gerbang tol yang masih kosong.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintas masuk ke Semarang dari arah Jakarta via GT Kalikangkung masih di atas 3.000 pengendra per jam. Hal itu diketahui dari pendataan Pos Terpadu Kalikangkung pada Minggu, 7 April 2024 pukul 14.00-15.00 WIB.

Pada jam tersebut, Pos Terpadu Kalikangkung mencatat jumlah kendaraan yang melintas masuk ke Semarang via GT Kalikangkung mencapai 3.499 unit. Sementara pada pukul 13.00-14.00 WIB, jumlah kendaraan yang masuk tercatat ada 3.321 unit.

(Angkasa Yudhistira)