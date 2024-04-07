Alami Lonjakan, 90 Ribu Kendaraan Melintas di Cikaledong Nagreg

BANDUNG - Pada H-4 menjelang perayaan Idul Fitri 2024, wilayah Cikaledong, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan pada arus lalu lintas, Pada Sabtu (6/4/2024) pukul 21.00 WIB.

Pantauan lapangan menunjukkan situasi lalu lintas yang ramai lancar, tanpa kepadatan kendaraan yang berarti. Meskipun pada siang hari terjadi kepadatan sementara karena aktivitas bubaran para pegawai pabrik, namun kondisi segera kembali normal setelah satu jam.

Menurut Koordinator Data dan Kehumasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Ruddy Heryadi, arus lalu lintas yang mengarah ke arah Garut-Tasik mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

"Rata-rata harian lalu lintas di Nagreg itu 1.500-2.000 kendaraan, dan di H-5 itu 3.000. Sekarang rata-ratanya setelah Maghrib sudah mencapai 5.000 kendaraan per jam," ujarnya.

Ruddy juga mencatat, jumlah kendaraan yang melintas pada H-4 ini hampir mencapai angka 85.000, menunjukkan tren peningkatan jumlah pengendara yang melintas.

Meskipun demikian, kendaraan roda dua masih mendominasi persentase kendaraan yang melintas mencapai 59%.

Ruddy menegaskan, meskipun jumlah kendaraan meningkat, bahwa ini belum mencapai puncak arus mudik.