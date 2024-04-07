Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Limbangan-Malangbong Garut Padat, Diberlakukan 15 Kali One Way

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:03 WIB
Jalur Limbangan-Malangbong Garut Padat, Diberlakukan 15 Kali <i>One Way</i>
One Way di Jalur Limbangan (Foto : MPI)
GARUT - Kepadatan arus lalu lintas di Jalur Limbangan-Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, naik cukup signifikan terjadi pada arus mudik H-3 lebaran 1445 H, atau Minggu (7/4/2024).

Hingga Minggu sore, aparat Sat Lantas Polres Garut telah menerapkan sistem buka tutup jalan atau one way sebanyak 15 kali, untuk mengurai kepadatan arus mudik tersebut.

"Sampai Minggu sore ini pukul 16.30 WIB kami sudah memberlakukan 15 kali one way untuk mengurai kepadatan kendaraan arus mudik yang melintas di jalur selatan Jabar via Limbangan-Malangbong, Garut," kata Kasat Lantas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi.

Menurut Iptu Aang, kemeriahan kendaraan pemudik mulai terjadi di sejumlah ruas jalan Kabupaten Garut pada H-3 lebaran, dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ia menduga, puncak arus mudik telah terjadi pada hari Minggu ini.

"Ini puncak arus mudik yang sesungguhnya, kendaraan dari Bandung menuju Tasikmalaya terjadi lonjakan yang begitu besar," ujarnya.

Polres Garut, tambahnya, akan terus memantau perkembangan arus mudik di jalur selatan Jabar via Limbangan-Malangbong Garut ini.

