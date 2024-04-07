Ayah Tiri Siksa Balita hingga Meninggal Sering Meminum Obat Terlarang

BANDUNG - Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, mengungkapkan alasan penganiayaan yang dilakukan Mulyadi, seorang ayah tiri yang dikenal dengan nama Ujang atau Ubro (31).

Mulyadi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian anak tirinya yang berusia 4 tahun, yang dikenal dengan inisial BMT.

Menurut Kusworo, Mulyadi memiliki sifat temperamen yang menyebabkannya sering terlibat dalam pertengkaran di dalam rumah tangga, bahkan antara saudara-saudaranya sendiri.

"Tersangka ini memang temperamen terhadap anak. Tidak bisa mengendalikan emosi, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak ini," ungkap Kusworo.

Selain itu, Mulyadi juga dikenal sering menggunakan obat terlarang, terutama saat ia membawa angkot.

"Pelaku ini juga sering menggunakan obat terlarang saat membawa angkot. Bisa jadi temperamen karena obat," tambah Kusworo.

Lebih lanjut, Kusworo menyebut bahwa Mulyadi bahkan memberikan obat terlarang kepada anaknya.

"Pengakuan tersangka menunjukkan bahwa anaknya juga diberi obat terlarang. Hal ini merupakan suatu perbuatan dari orang tua yang tidak diperbolehkan, yang dilakukan pada anak," kata Kusworo.