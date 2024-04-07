Ayah Tiri Siksa Balita hingga Meninggal, Ada Luka di Usus 12 Jari

BANDUNG - Mulyadi alias Ujang alias Ubro (31), seorang ayah tiri menyiksa anaknya berinisial BTM yang masih bawah lima tahun (balita), atau berusia 4 tahun tepatnya, hingga meninggal berhasil diamanakan jajaran Satreskrim Polresta Bandung.

Penangkapan Mulyadi ini berawal dari adanya laporan ibu korban yang bernama Yuni Trisnawati ke kantor polisi terkait adanya KDRT yang dilakukan tersangka.

"Alhamdulilah Polresta Bandung berhasil menangkap Mulyadi alias Ujang alias Ubro ayah tiri yang lakukan kekerasan kepada anaknya hingga meninggal dunia dan kurun waktu 1x24 jam," ujar Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo dalam konferensi pers di Pos Terpadu Cileunyi, Minggu (7/4/2024).

Kusworo menjelaskan awal mula kejadian itu saat ibu korban melaporkan kasus tersebut pada tanggal 5 April, meskipun kejadian terjadi pada tanggal 4 April 2024.

“Pada awalnya, tanggal 4 April, anak tersebut terlibat pertengkaran dengan saudaranya. Karena mereka bertiga bersaudara. Ayah tirinya, yang baru menikah sekitar 4 sampai 5 bulan dengan ibu korban, merasa terganggu dengan pertengkaran mereka,” ujarnya.

Mendengar keributan itu, tersangka langsung emosi dan memukul korban di perutnya, hingga korban terjatuh dan muntah-muntah. "Pelaku memukul korban di bagian ulu hati hingga korban terjatuh dan muntah hingga tidak bisa makan," katanya.

Mengetahui hal itu, ibu korban pun menyuruh untuk istrahat, dan setelah istirahat mencoba memberi makan kembali korban namun korban kembali muntah.

“Korban tidak bisa makan, tersangka kembali marah dan memukulnya di keningnya. Korban terjatuh dan kepala belakangnya terbentur tembok,” ujarnya.

Kusworo mengungkapkan korban meninggal karena cedera pada usus 12 jarinya akibat pukulan dari tersangka.