Pimpin Peringatan 30 Tahun Genosida Rwanda, Presiden Kagame: Rakyat Kami Tidak Akan Dibiarkan Mati Lagi

KIGALI - Presiden Rwanda Paul Kagame pada Minggu (7/4/2024) memimpin peringatan untuk memperingati 30 tahun sejak genosida tahun 1994 yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Presiden menegaskan kondisi yang menyebabkan pembantaian tersebut tidak akan pernah dibiarkan terjadi lagi dalam politik negaranya.

Selama 100 hari, dimulai pada tanggal 7 April 1994, Tutsi dan Hutu moderat dibantai secara sistematis oleh ekstremis Hutu, yang dipimpin oleh tentara Rwanda dan milisi yang dikenal sebagai Interahamwe.

Presiden Rwanda dan istrinya memimpin 37 pemimpin yang berkunjung pada upacara peletakan karangan bunga di peringatan genosida di ibu kota Kigali yang berisi sisa-sisa sekitar 250.000 orang.

"Genosida adalah populisme dalam bentuknya yang murni, karena penyebabnya bersifat politis, maka solusinya juga harus demikian. Oleh karena itu, politik kita tidak diorganisir berdasarkan etnis atau agama dan tidak akan pernah terjadi lagi," kata Kagame pada upacara terpisah di arena olahraga Kigali, dikutip Reuters.

“Rakyat kami tidak akan dibiarkan mati lagi,” lanjutnya.

Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, yang didirikan di Tanzania pada akhir tahun 1994 untuk mengadili dalang genosida, ditutup pada tahun 2015 setelah menghukum 61 tersangka.

Lebih banyak tersangka terkemuka telah ditangkap setelah puluhan tahun buron, dan sistem peradilan internal Rwanda sendiri telah menangani hampir 2 juta kasus lainnya.

“Kami, para penyintas, kami kuat. Kami akan membangun negara ini bersama-sama,” kata Marie Louise Ayinkamiye, yang berusia 11 tahun saat genosida terjadi, kepada penonton di arena.

Ayinkamiye selamat dari genosida bersama ibu dan dua saudara kandungnya. Ayahnya dan empat saudara kandungnya tewas.