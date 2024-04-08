Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Baharuddin Lopa, Jaksa Kepercayaan Gus Dur yang Larang Keluarganya Nikmati Fasilitas Negara

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |08:00 WIB
Kisah Baharuddin Lopa, Jaksa Kepercayaan Gus Dur yang Larang Keluarganya Nikmati Fasilitas Negara
A
A
A

JAKARTA - Baharuddin Lopa merupakan salah satu sosok jaksa legendaris di Indonesia. Keberanian, kejujuran dan sikap sederhananya jadi inspirasi bagi masyarakat.

Baharuddin Lopa Jaksa Agung Indonesia periode 2 Juni – 3 Juli 2001. Baharuddin Lopa adalah seorang yang sangat berani dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Selain sebagai Jaksa Agung, pria kelahiran Polewali Mandar pada 3 Juli 1935 ini juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Arab Saudi.

Keberanian Lopa membuat Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menunjuknya sebagai Jaksa Agung. Lopa dipercaya bisa menangani kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis. Salah satu kasus yang ditanganinya adalah kroni Soeharto.

Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Lopa sudah menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar. Tahun 1959, ia diangkat menjadi Bupati Majene pertama. Saat menjalankan tugasnya sebagai bupati itulah, Lopa mendapati banyak pihak yang ingin menyuapnya. Dengan tegas, Lopa menolak hal itu dan tetap fokus bekerja untuk rakyat. Meskipun banyak mendapat ancaman, Lopa tak pernah takut.

Pada 9 Februari sampai 2 Juni 2001, Lopa didapuk menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ke-23. Ia sempat menjebloskan seorang pengusaha kayu dan Bob Hasan (mantan Menteri Perindustrian) ke dalam penjara.

Halaman:
1 2
      
