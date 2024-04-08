Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Rumah di Kulonprogo Dibobol Pencuri, Emas 200 Gram Raib

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |05:43 WIB
Rumah di Kulonprogo Dibobol Pencuri, Emas 200 Gram Raib
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

KULONPROGO - Aksi pencurian dengan pemberatan terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Minggu (7/4/2024). Pencuri membawa kabur emas seberat 200 gram dan beberapa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).

Aksi pencurian ini menimpa Sri Wahyuni (62) warga Ketapang, Kalimantan Barat yang tinggal di Kedondong, Banjararum, Kalibawanh, Kulonprogo. Korban kehilangan emas batangan 150 Gram, 19 gelang emas seberat 30 gram dan perhiasan berupa kalung cincin dan anting-anting seberat 25 gram. Selain itu juga tiga buah BPKB mobil dan motor.

"Korban ini kehilangan emas dan BPKB yang disimpan dalam lemari di rumahnya," Kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, AKP Triatmi Noviartuti, Senin (8/4/2024).

Kejadian ini berawal saat korban dan keluarganya pergi ke Muntilan, Magelang untuk keperluan sejak pagi. Pada Minggu malam korban pulang ke rumahnya dan menemukan pintu rumah bagian depan terbuka dan ada bekas congkelan.

Telusuri berita news lainnya
