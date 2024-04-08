Minibus Tabrak Motor di Jalur Mudik Terekam CCTV, Pasutri Terpental 20 Meter

LUMAJANG - Sebuah minibus dengan kecepatan tinggi menabrak pengendara sepeda motor di jalur lintas Selatan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (8/4/2024) siang.

Kerasnya benturan membuat pengendara sepeda motor terpental hingga kurang lebih 20 meter. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor yang merupakan pasangan suami istri mengalami luka parah dan dibawa ke rumah sakit.

Kamera pemantau merekam detik-detik kecelakaan yang melibatkan sebuah minibus dengan sepeda motor di simpang empat jalur lintas selatan, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Nampak, minibus dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor hingga membuat pengendara sepeda motor terpental hingga kurang lebih 20 meter.

Kecelakaan tersebut bermula saat minibus yang dikemudikan Ismail (43), warga Sumbermanjing Wetan, Kabupaten malang, melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi.

Kemudian, sesampainya di simpang empat, dalam waktu bersamaan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Riyanto (60) dan istrinya Sunanis (58) melaju dari arah barat.