Tak Sabar Ketemu Keluarga, Pemudik Nganjuk Pilih Kereta Demi Terobos Macet

JAKARTA - Gairah mudik menggunakan moda transportasi kereta api dirasakan oleh sejumlah pemudik di Stasiun Kereta Api Pasar Senen.

Salah satunya Reni, pemudik Jawa Timur yang berangkat menggunakan KA Bangunkarta.

Perempuan berusia 31 tahun ini mengaku tak sabar bertemu keluarga di Nganjuk, Jawa Timur. Kerinduan berkumpul sanak saudara membekas seiring ruang dan waktu pekerja kalangan metropolitan yang terbatas.

"Setiap tahun mudik, terakhir ketemu keluarga saat Natal, jadi sudah gak sabar," kata Reni kepada MNC Portal Indonesia di Stasiun KA Pasar Senen, Minggu (7/4/2024).

Reni memilih menggunakan kereta api karena dinilai sangat efisien dibandingkan moda transportasi lain.

Selain karena dekat dengan destinasi, persiapan pembelian tiket kereta api juga telah dilakukan jauh-jauh hari.

"Sejak Februari saya sudah pesan, memang persiapan dari awal," paparnya.