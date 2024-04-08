Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Jalur Pantura Dipadati Pemudik Sepeda Motor, Arus Lalu Lintas Tersendat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |08:32 WIB
Jalur Pantura Dipadati Pemudik Sepeda Motor, Arus Lalu Lintas Tersendat
Pemudik naik motor padati Jalur Pantura (foto: dok Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Jalur pantai utara (pantura) terus dipadati pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan sepeda motor pada H-2 Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah, Senin (8/4/2024) pagi. Bahkan, arus lalu lintas sempat tersendat akibat volume kendaraan yang meningkat.

Berdasarkan informasi reporter iNews Media Group dalam program Breaking News ‘Puncak Arus Mudik 2024’ di persimpangan lampu merah Arjawinangun, Indramayu, Jawa Barat kendaraan pemudik sepeda motor melajukan kendaraannya rata-rata 60 kilometer per jam.

Kepadatan terjadi akibat kenaikan jumlah pemudik sepeda motor ini salah satunya karena melintasi titik-titik persimpangan lampu merah seperti persimpangan Arjawinangun sehingga membuat arus lalu lintas tersendat.

Selain itu, kepadatan yang terjadi juga diakibatkan oleh adanya pasar tumpah di sekitar jalan Pantura. Sehingga, pemudik yang melintas pantura sekitar pukul 06.00 hingga 10.00 WIB harus waspadai titik-titik pasar tumpah penyebab kemacetan.

Polresta Cirebon pun direncanakan akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sepanjang Jalur Pantura khususnya Arjawinangun dan memprioritaskan pemudik yang bergerak dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

(Awaludin)

      
