HOME NEWS JABAR

H-3 Malam, Jalan Arteri Pantura Indramayu Ramai Lancar

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |23:10 WIB
H-3 Malam, Jalan Arteri Pantura Indramayu Ramai Lancar
Arus mudik jalur Pantura (Foto: MPI)
A
A
A

INDRAMAYU - Ruas Jalur Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terpantau ramai lancar dari perjalanan mudik pada H-3 Lebaran 2024, Minggu (7/4/2024) malam.

Berdasarkan pantauan di Simpang Tiga Lohbener, pada pukul 22.00 WIB, kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah melaju leluasa tanpa hambatan. Sebagian besar merupakan pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua.

Pengendara yang melintasi jalur tersebut terpantau mampu berkendara dengan kecepatan normal baik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah atau pun sebaliknya, dengan kecepatan rata-rata antara 50-60 Km per jam.

Petugas Dishub Kabupaten Indramayu, Mandeg mengatakan, jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah pada H-3 Lebaran ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan sebelum.

"Pada H-3 Lebaran ini, kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah per pukul 08.00-20.00 WIB sekitar 62.748 kendaraan. Sementara pada H-4 kemarin, total kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah pada waktu yang sama sekitar 59.433 kendaraan," kata dia.

