HOME NEWS JABAR

Tinjau Penanganan Korban Kecelakaan KM 58, Kapolri Bakal ke RSUD Karawang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |16:33 WIB
Tinjau Penanganan Korban Kecelakaan KM 58, Kapolri Bakal ke RSUD Karawang
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan ke RSUD Karawang, Jabar untuk meninjau penanganan korban kecelakaan maut di Tol Jakarta-Cikampek KM 58, pada hari ini, Senin (8/4/2024).

Selain ke RSUD Karawang, Kapolri selanjutnya akan menuju Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek untuk menerima paparan laporan terkini arus mudik Lebaran dari pihak pengelola jalan tol.

Setelah itu, Kapolri diagendakan untuk meninjau lokasi kejadian kecelakaan maut tersebut, atau di KM 58 Tol Cikampek.

Sekedar informasi, kecelakaan lalu lintas terjadi di tol Cikampek KM 58 arah Jakarta, Senin (8/4/2024) pagi. Kecelakaan itu, melibatkan bus Primajasa B 7655 TCD dengan dua minibus dijalur contraflow.

Kondisi bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan pecah kaca. Sedangkan dua minibus mengalami kerusakan parah hingga hangus terbakar.

Akibat kecelakaan tersebut, dilaporkan 12 orang meninggal dunia. Mereka terdiri dari tujuh pria dan lima wanita.

(Angkasa Yudhistira)

      
