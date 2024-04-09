Arab Saudi Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 10 April Esok

RIYADH - Arab Saudi mengumumkan Idul Fitri 2024 jatuh pada 10 April esok. Komite agama di seluruh negeri mengatakan bulan tidak terlihat malam ini.

Oleh karena itu, hari pertama bulan kesepuluh dalam kalender Islam Syawal akan jatuh pada tanggal 10 April, yang menandai berakhirnya Ramadhan.

Dengan penegasan ini, Ramadhan telah menyelesaikan 30 hari di Arab Saudi, yang mengumumkan 11 Maret sebagai hari pertama bulan suci.

Perayaan Idul Fitri akan menandai hari libur yang akan dimulai pada 29 Maret untuk sekolah. Kelas akan dilanjutkan mulai 15 April.

Sedangkan bagi sektor swasta dan nirlaba, mereka akan menikmati libur Idul Fitri selama empat hari yang dimulai pada 8 April.

Perayaan Idul Fitri di negara-negara Muslim dimulai dengan salat Idul Fitri yang dilanjutkan dengan kumpul keluarga untuk sarapan pagi.