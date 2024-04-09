Wanita China Berhasil Diselamatkan dan Dilarikan ke RS Usai Terjepit di Travelator Supermarket

Wanita China berhasil diselamatkan dan dilarikan ke RS usai terjepit di travelator supermarket (Foto: Shanghai Fire Department)

CHINA – Seorang wanita berhasil diselamatkan setelah terjepit di dalam travelator atau jalan yang bergerak di supermarket di Shanghai, China.

Seorang pejabat mengatakan kepada TV pemerintah China atau Tiongkok, wanita itu terjatuh akibat travelator yang rusak, yang pelat lantainya hilang pada Kamis (4/4/2024) lalu.

Setelah terjebak selama setengah jam, wanita tersebut berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran.

Suaminya, Lu, mengatakan dia berada dalam perawatan intensif, telah menjalani dua operasi, memerlukan cangkok kulit dan berisiko terkena infeksi dan amputasi.

Wakil direktur Administrasi Pengawasan Pasar Kota Shanghai (SMAMS), Su Dongjun, mengatakan kepada jaringan CCTV bahwa semua tim yang terlibat dalam pengoperasian travelator termasuk unit pemeliharaan dan instalasi, sedang diselidiki.

Su menambahkan bahwa temuan awal menunjukkan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh cincin pengikat pedal travelator yang bergerak keluar dari tempatnya, yang menyebabkan pedal terjatuh, dan menyebabkan kegagalan mekanisme penghentian otomatis travelator.