Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ucapkan Selamat Idul Fitri, Dubes Iran untuk RI Doakan Kesuksesan Bagi Rakyat Indonesia dan Kebebasan Palestina

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |16:27 WIB
Ucapkan Selamat Idul Fitri, Dubes Iran untuk RI Doakan Kesuksesan Bagi Rakyat Indonesia dan Kebebasan Palestina
Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengucapkan selamat Idul Fitri untuk seluruh rakyat Indonesia (Foto: Kedubes Republik Islam Iran)
A
A
A

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Yang Mulia Mohammad Boroujerdi mengucapkan selamat Idul Fitri untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Saya Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi atas nama pribadi pemerintah dan keluarga besar Republik Islam Iran di Indonesia ingin mengucakan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Alloh menerima segala amal ibadah kita,” terangnya melalui pesan dalam video.

Dalam kesempatan itu, Dubes Boroujerdi juga memberikan doa untuk kebaikan masyakat dan pemerintah Indonesia.

“Saya pun ingin mendoakan masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia kesehatan, kesuksesan, kejayaan dan kebebasan untuk Palestina,” lanjutnya.

“Ikan koi ikan cupang bermain berama di siang hari. Untuk Indoensia yang aku sayangi, selamat Hari Raya Idul Fitri,” tambahnya.

(Susi Susanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128178/budi_gunawan-BdM6_large.jpg
Pemerintah Pantau Ketat Arus Mudik dan Situasi Kamtibmas Selama Libur Idul Fitri dan Nyepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127737/idul_fitri-rdCP_large.jpg
Diselimuti Haru, Keluarga Napi Lapas Cikarang Kumpul di Hari Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/337/3127732/dpr-e9YU_large.jpg
DPR: Jadikan Idul Fitri Momen Berbagi demi Wujudkan Kesejahteraan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127055/sidang_isbat-O7lF_large.jpg
Saksikan Hasil Sidang Isbat Penentuan Idul Fitri di Portal dan Youtube Official Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/338/3125201/polres_jakbar-LEd8_large.jpg
Cek Pos Pengamanan, Kapolres Jakbar Pastikan Keamanan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995119/kehilangan-kendali-bus-jatuh-ke-jurang-tewaskan-17-orang-yang-hendak-pergi-merayakan-idul-fitri-admBQRQ9ZQ.jpg
Kehilangan Kendali, Bus Jatuh ke Jurang Tewaskan 17 Orang yang Hendak Pergi Merayakan Idul Fitri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement