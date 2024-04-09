Ucapkan Selamat Idul Fitri, Dubes Iran untuk RI Doakan Kesuksesan Bagi Rakyat Indonesia dan Kebebasan Palestina

Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengucapkan selamat Idul Fitri untuk seluruh rakyat Indonesia (Foto: Kedubes Republik Islam Iran)

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Yang Mulia Mohammad Boroujerdi mengucapkan selamat Idul Fitri untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Saya Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi atas nama pribadi pemerintah dan keluarga besar Republik Islam Iran di Indonesia ingin mengucakan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Alloh menerima segala amal ibadah kita,” terangnya melalui pesan dalam video.

Dalam kesempatan itu, Dubes Boroujerdi juga memberikan doa untuk kebaikan masyakat dan pemerintah Indonesia.

“Saya pun ingin mendoakan masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia kesehatan, kesuksesan, kejayaan dan kebebasan untuk Palestina,” lanjutnya.

“Ikan koi ikan cupang bermain berama di siang hari. Untuk Indoensia yang aku sayangi, selamat Hari Raya Idul Fitri,” tambahnya.

(Susi Susanti)