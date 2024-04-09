Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Banten Pastikan Lalu Lintas di Pelabuhan Ciwandan Sudah Normal Tak Ada Antrean

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |04:56 WIB
Kapolda Banten Pastikan Lalu Lintas di Pelabuhan Ciwandan Sudah Normal Tak Ada Antrean
Kapolda Banten Irjen Abdul Karim dan Wakapolda Brigjen Sabilul Alif di Pelabuhan Ciwandan (foto: dok ist)
JAKARTA - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Irjen Abdul Karim, didampingi Wakapolda Banten Brigjen Sabilul Alif, melepas 300 pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, pada Senin 8 April 2024 malam.

Orang nomor satu di Polda Banten itu pun berbincang bincang kepada para pemudik. Ia pun mengimbau agar berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas saat diperjalanan ke kampung halaman.

"Hati-hati berkendara. Saya doakan semoga selamat sampai tujuan," kata Abdul Karim kepada pemudik.

Lulusan Akpol 1995 (Patriatama) yang berpengalaman dalam bidang reserse ini juga menambahkan, untuk situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Ciwandan sudah berangsur normal. Menurutnya, tidak ada antrean kendaraan di pelabuhan yang difungsikan untuk mengangkut pemudik sepeda motor.

"Saya mengecek di (Pelabuhan,-red) Ciwandan. 300 kendaraan bermotor pemudik. Tidak ada antrean kendaraan masih terkontrol," bebernya.

Dia mengungkapkan, durasi masa tunggu di buffer zone untuk mengangkut penumpang sekitat 30 menit. Kata dia, pemudik tidak membutuhkan waktu lama untuk naik ke atas kapal.

"Paling lama 30 menit menunggu kumpul semua. Durasi tidak lama," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
