HOME NEWS NUSANTARA

H-4 Lebaran, 30.414 Orang Menyeberang via Pelabuhan Ciwandan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:53 WIB
H-4 Lebaran, 30.414 Orang Menyeberang via Pelabuhan Ciwandan
Pemudik di Pelabuhan Ciwandan (Foto: Riyan Rizki Roshali)
BANTEN - Jumlah orang yang melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten hingga sabtu (6/4/2024) atau H-4 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah melonjak drastis.

Berdasarkan data penyeberangan yang diakumulasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Banten sejak Rabu 3 April hingga Sabtu 5 April 2024 pukul 16.00 WIB sebanyak 30.414 orang telah menyebrang.

Angka tersebut bertambah sebanyak 19.221 orang jika dibandingkan akumulasi data jumlah penyeberangan orang pada Jumat 5 April 2024 kemarin yang mencapai angka 11.193 orang.

