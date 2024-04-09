Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dikatai Alien, Pemuda Ludahi Perempuan di Restoran

Mukhtaruddin , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |08:01 WIB
Dikatai Alien, Pemuda Ludahi Perempuan di Restoran
Dikatai alien, seorang pemuda ludahi perempuan di restonan (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

KENDARI - Video seorang pemuda berinisial FHT (29) meludahi seorang perempuan di salah satu restoran di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, jadi viral di media sosial. Diduga, penganiayaan dilaukan karena hinaan yang dilontarkan korban.

Dari video yang beredar, sebelum dianiaya oleh pelaku, wanita yang menjadi korban berinisial IS (28) mengucapkan kalimat alien terhadap pelaku.

"Kayak ada alien yang datang di sini," ujar IS dalam video yang berdurasi 26 detik itu.

Merasa tersinggung, pelaku pun berdiri dan menganiaya hingga meludahi korban.

Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi menuturkan penganiayaan itu terjadi pada Jumat 5 April 2024, di salah satu restoran di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kendari, sekira pukul 20.24 Wita.

Awalnya, korban datang bersama rekannya sesama perempuan berinisial RS yang hendak makan di tempat itu. Namun, korban membelakangi rekan wanitanya dan duduk di kursi lain dengan alasan hendak membuat video.

Saat membuat video, korban mengeluarkan kalimat yang tidak diterima pelaku hingga menganiaya wajah korban.

"Korban mengeluarkan kata-kata aneh dan perkataan korban tersebut didengar oleh pelaku dan tidak lama kemudian pelaku mendatangi korban sambil marah-marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban," kata Fitra.

Halaman: 1 2
1 2
      
