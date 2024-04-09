Pastikan Rumah Pemudik Aman, Kapolres Rohul Turun Langsung ke Permukiman

ROKAN HULU - Kapolres Rokan Hulu (Rohul) AKBP Budi setiyono bersama jajaranya melaksanakan patroli ke rumah-rumah penduduk yang ditinggal mudik lebaran oleh pemiliknya, pada Senin 8 April 2024, malam.

Patroli yang menggunakan sepeda motor itu dilakukan di dua titik, yaitu di Desa Koto Tinggi dan Dusun Lenggopan, Kecamaatan Rambah. Selain mengecek perumahan, Kapolres bersama jajaranya juga menyisir tempat perbelanjaan yang berada di seputar Kota Pasir Pengaraian.

Di lokasi pengecekan, Kapolres AKBP Budi menjelaskan patroli yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya tindakan kriminal di rumah-rumah yang ditinggal kosong oleh pemiliknya selama musim mudik lebaran.

"Kita ingin memastikan serta memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman," kata AKBP Budi dalam keterangan yang diterima.

Terlihat, pucuk pimpinan tertinggi di Mapolres Rohul itu memeriksa satu persatu kondisi rumaha kosong, memastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik, serta melakukan pemeriksaan terhadap lingkungan sekitar rumah untuk mengantisipasi adanya potensi tindak kejahatan.

Budi menegaskan pentingnya kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan selama masa Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024.

Tak lupa, Budi juga mengimbau kepada pemilik rumah yang meninggalkan rumahnya untuk selalu memberikan informasi kepada tetangga atau polisi RW terkait keberadaan rumah kosong mereka selama mereka berada di luar kota.

"Dalam patroli ini kita ingin memastikan situasi tetap aman dan nyaman. Sehingga masyarakat yang mudik maupun yang tidak mudik benar-benar tenang saat merayakan Idul Fitri nanti," ujar AKBP Budi.