HOME NEWS NUSANTARA

H-1 Lebaran, Arus Mudik di Pelabuhan Merak Ramai Lancar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:14 WIB
H-1 Lebaran, Arus Mudik di Pelabuhan Merak Ramai Lancar
Pelabuhan Merak ramai lancar (Foto : MPI)
A
A
A

BANTEN - Pergerakan pemudik menggunakan kendaraan roda empat yang menyeberang via Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, ramai lancar pada H-1 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah atau Selasa (9/4/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di gate eksekutif pada pukul 09.30 WIB, tidak terlihat antrean yang mengular hingga akses menuju Pelabuhan Merak.

Area parkir yang dikhususkan bagi kendaraan roda empat yang akan menuju ke ke kapal terpantau sepi setelah sebelumnya terjadinya antrean yang panjang.

Sementara, untuk buffer zone atau area tunggu masih terlihat para kendaraan tengah menunggu giliran memasuki kapal untuk melakukan penyeberangan ke Bakauheni, Lampung.

Sebelumnya, sebanyak 125.234 unit kendaraan dan 530.400 orang menyeberang dari Pelabuhan Merak pada momen mudik Lebaran 2024 (periode H-7 sampai H-3 Lebaran). PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatnya sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pada Senin (8/4/2024), bahwa tren penumpang dan kendaraan yang mengakses moda ferry pada perhelatan mudik Lebaran 2024 mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu.

ASDP mencatat di H-3 lebaran, total penumpang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni sebanyak 166.971 orang. Jumlah tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berada di angka 159.413 orang.

Halaman:
1 2
      
