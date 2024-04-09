Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dianggap Mata-Mata, KKB Eksekusi Mati Kepala Kampung di Pegunungan Bintang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |23:25 WIB
Dianggap Mata-Mata, KKB Eksekusi Mati Kepala Kampung di Pegunungan Bintang
AKBP Bayu Suseno. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XXXV/Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Kepala Kampung Modusit di Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Korban ialah Timo Kasipmabin (45) seorang Kepala Kampung Modusit yang sehari-hari juga sekaligus Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Berdasarkan informasi yang kami terima telah terjadi pembunuhan terhadap seorang Kepala Kampung atas nama Timo Kasipmabin oleh KKB pimpinan Ananias Ati Mimin di Kampung Modusit, Distrik Serambako, Kabupaten Pegunungan Bintang," ucap Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Selasa (9/4/2024).

BACA JUGA:

Komando Operasi Habema Bagikan Sembako di Wilayah Rawan KKB Papua 

Bayu menjelaskan pembunuhan ini dilatarbelakangi korban yang dicurigai merupakan mata-mata pembantu aparat keamanan dalam menumpas lima anggota KKB di wilayah itu. Menanggapi hal itu, Bayu pun menegaskan bahwa korban bukanlah seorang aparat keamanan.

"Kami tegaskan bahwa korban sama sekali bukanlah mata-mata aparat. KKB memang biadab, mereka mencari-cari alasan agar bisa membunuh sesuka hati. Korban difitnah sebagai mata-mata padahal tujuan mereka hanyalah menghabisi sesama OAP itu sendiri," ucapnya.

Usai pembunuhan itu, Bayu memastikan bahwa aparat gabungan dari TNI Polri masih terus bersiaga. Baik TNI maupun Polri bakal meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

BACA JUGA:

7 Kolonel TNI AD Pecah Bintang, Diantaranya Perwira Kopassus Pemburu KKB 

Dalam kesempatan yang sama Kaops Damai Cartenz 2024 Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan kasus ini menambah deretan kekejam KKB khususnya di Distrik Serambakon. Faizal mengungkap selama dua minggu terakhir, KKB telah melakukan pembunuhan terhadap tiga warga sipil di Yahukimo dan Intan Jaya.

"Perlu diketahui bahwa kasus ini menambah daftar panjang pembunuhan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil baik Orang Asli Papua maupun masyarakat non-Papua setelah dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu terakhir serangan mereka telah menewaskan 3 warga sipil di Yahukimo dan Intan Jaya," Jelas Faizal. 

Halaman:
1 2
      
