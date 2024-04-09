H-2 Lebaran, 44.548 Kendaraan Melintasi GT Kalikangkung

SEMARANG - Sebanyak 44.548 kendaraan melintas di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pada arus mudik H-2 lebaran 2024/Idul Fitri 1445 Hijriah.

Data tersebut berdasarkan Pos Terpadu Operasi Ketupat Candi di GT Kalikangkung dari pukul 06.00 WIB Senin 8 April 2024 hingga Selasa 9 April 2024 pukul 06.00 WIB.

Jumlah tersebut merupakan kendaraan dari barat menuju timur untuk ke Semarang dan sekitarnya.

"Exit, Jakarta ke Semarang 44.548 (kendaraan)," kata Kepala Pos Terpadu, AKP Sujid Riyanto kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).

Pada kurun waktu tersebut, mayoritas jumlah per jam kendaraan yang melintas berada di angka dua ribuan.

Tapi, masih juga tercatat menyentuh angka tiga ribu per jamnya pada pukul 11.00-12.00 WIB, yakni 3.188.

Terendah, berada pada pukul 04.00-05.00 WIB yakni hanya 944 kendaraan yang melintas perjamnya di GT yang berada di KM 414 Tol Trans Jawa.