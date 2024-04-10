Sholat Idul Fitri, Pengurus Istiqlal Siapkan Kantong Parkir di Monas hingga Katedral

JAKARTA - Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) Jakarta menyiapkan sejumlah kantong parkir di Lapangan Silang Monas hingga Gereja Katedral untuk mengantisipasi lonjakan jamaah Sholat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah/2024, 1 Syawal yang jatuh Rabu (10/4) besok.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki area khusus parkir VVIP dekat Pintu Al Malik. Selain itu, komunikasi dengan pihak pengelola Gereja Katedral juga dilaksanakan untuk meminjam lahan parkir.

"Pengalaman kita juga yang lalu, kita di depan ini ada khusus untuk parkir VVIP, kemudian khusus untuk tamu-tamu kita dari Kementerian Agama itu parkirnya di tempat parkir kementerian Agama, kemudian juga kami sudah berkomunikasi dengan katedral, kita juga pakai tempat parkirnya," ujar Nasaruddin saat jumpa pers di Istiqlal, Selasa (9/4/2024).

"Kantor yang memiliki space parkir di sini. Ya Pertamina, dan lainnya. Bus, kita sudah mengantisipasi di sekitar Monas, jadi nanti antar jemput, jadi kalo saja diikuti peraturan besok yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, Insya Allah diharapkan bisa lancar," tambahnya.

Nasaruddin mengimbau para jemaah agar datang lebih awal sejak ibadah sholat subuh untuk menghindari penumpukan di waktu bersamaan dan lebih leluasa mencari parkir.