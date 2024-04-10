Seorang Ibu Tewas Ditembak di Kapuas Hulu, 6 Peluru Bersarang di Tubuhnya

KAPUAS HULU - Seorang ibu tewas ditembak di jalan antara Repun dengan Lidau, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Enam peluru bersarang di tubuh wanita warga Desa Sengkalu tersebut.

Wanita itu diduga kuat ditembak oleh perampok karena saat itu ia hendak menjual emas.

Informasi penembakan itu tersebar di media social. Foto seorang ibu tewas tergeletak bersimbah darah di jalan viral. Dalam foto terlihat wanita itu mengenakan gaun warna merah muda dan telentang di pinggir jalan dengan tubuh terluka tembak. Di sebelahnya terlihat sebuah sepeda motor matik.

Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat berangkat menjual emas.

Meskipun demikian, tidak ada barang yang hilang dari korban, baik uang maupun perhiasan, karena diduga pelaku keburu melarikan diri setelah mencelakai korban.